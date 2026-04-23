日本陸上競技連盟は23日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手を発表した。女子1500mには久保凛（18、積水化学）がエントリー。東京世界陸上10000m日本代表の鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）が男子3000m、同3000m障害代表の齋藤みう（23、パナソニック）が女子3000mに出場。男子走高跳には東京世界陸上銀メダルのウ・サンヒョク（30、韓国）に加え、瀬古優斗（28、ヤマダ