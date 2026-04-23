新潮社は23日、世界的作家の村上春樹氏（77）の新作長編小説「夏帆 The Tale of KAHO」を7月3日に発売すると発表した。村上氏の長編は2023年の「街とその不確かな壁」以来、約3年ぶり。新潮社の公式サイトによると、今作は女性を主人公にした初の長編小説。26歳の絵本作家・夏帆をめぐる物語だという。新潮社の月刊誌「新潮」で2024年6月号から2026年3月号まで4回に分けて発表された「夏帆」シリーズを加筆修正したもの。単