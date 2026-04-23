元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に出演。唯一並ぶ行列店を明かした。番組では、気象庁が最高気温40度以上の日の名称を「酷暑日」に決定したとする話題を紹介。アンケートで13の候補の中から最も票を集めた「猛暑日」に決まったが、ゲストのフリーアナ羽鳥慎一から「玉川さんだったら何にしたんですか？」と問われると「僕はね、爆暑。『爆暑日』。だ