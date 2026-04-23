俳優堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜午後2時）に生出演。水曜パーソナリティの東京03飯塚悟志の20年来の友人でゲスト出演し「居住まいが飯塚化してきた」と発言した。堺は東京03の大ファンであることを公言していて「最近、飯塚さんに似てます、って言われるんですよ」と告白した。飯塚も「なんか博多大吉さんのラジオに出させていただいた時に大吉さんが言ってた『堺さんの声とかしゃべり方が似てる』って」