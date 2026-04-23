東リが上げ幅を拡大している。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の４０億円から４４億円（前の期比２５．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。ビニル系床材や壁装材を中心に販売数量が好調に推移したことに加えて、営業外損益の上振れなどが寄与した。 なお、業績上方修正に伴い期末配当予想を２２円から２４円へ引き上げた。年間配当予想は３４円