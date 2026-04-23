ＯＳＧが反発。大和証券は２２日、同社株の投資判断を５段階で３番目の「３（中立）」から２番目の「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は２２００円から３６００円に見直した。航空エネルギーや一般部品など「非自動車」向け拡販が進展。堅調な需要に加えて、顧客拡大と値上げが業績を牽引するとみている。２６年１１月期の連結営業利益は２５０億円（会社計画２２０億円）、２７年１１月期は３００億