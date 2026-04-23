「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、日本興業が「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２２日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１５２億円から１６３億円（前の期比１０．５％増）へ、営業利益が６億３０００万円から７億９０００万円（同３３．０％増）へ、純利益が４億３０００万円から５億７０００万円（同４５．０％増）へ