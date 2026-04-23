森六が後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３５億円から４６億円（前の期比１１．２％増）に引き上げた。 売上高予想も１３１２億円から１３３８億円（同８．５％減）に上方修正した。為替が想定よりも円安で推移したほか、生産が想定ほど落ち込まなかったことが主な要因。また、利益面では日本におけるモデルミックスの改善や北米での固定費削減