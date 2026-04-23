江ノ島電鉄（江ノ電）の新型車両「700形」が、2026年4月19日(日)に待望の営業運転を開始しました。500形以来、実に20年ぶりとなるこの新製車両は、次世代の安全性と快適性を備えています。湘南の海を望むクロスシートや開放感抜群の大きな前面ガラスなど、観光客だけでなく沿線住民にも新しい体験を提供する車両として大きな注目を集めています。本記事では、700形の特徴や魅力を徹底解剖します。江ノ電の次世代を担う新型車両「70