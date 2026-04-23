Pelican Products株式会社は、トラベルシリーズ「PELICAN TRVL」のショールームを、衣川産業株式会社 東京オフィス内に開設した。 「PELICAN TRVL」は、プロ向けとして知られるPELICANの堅牢性や保護性能を受け継ぎつつ、移動時の快適性と機能性を融合させたコンシューマー向けブランド。通勤・通学からアウトドアトラベルまでを見据えた機動性、収納設計、デザイン性を兼ね備えたプロダクトと