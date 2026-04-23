大型音楽プロジェクト『D.U.N.K.』公式Xが、Aile The Shota（アイル・ザ・ショウタ）とBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SOTA（ソウタ）によるユニット・ShowMinorSavage（ショウマイナーサヴェージ）のライブ写真を公開した。 【写真】BE:FIRST MANATO・SOTA＆Aile The Shotaが向かい合って歌う『D.U.N.K.』パフォーマンス写真①～③ ■3人で披露したMANATOの“