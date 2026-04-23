【写真】timelesz篠塚大輝の色気あふれる『MAQUIA』カット／6月号増刊表紙 timelesz篠塚大輝がソロで表紙を飾っている雑誌『MAQUIA（マキア）』4月22日発売の6月号増刊。雑誌公式Xにて、赤リップがまばゆい篠塚のカットが公開された。 ■「ときに雄々しく、ときに可愛く、ときにインテリジェント」（編集部） 篠塚は、たくましい二の腕が覗く白いタンクトップ姿で登場。片方の肩には、チェックシャツとデニムジャケットを重