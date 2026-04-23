ハイマックス [東証Ｓ] が4月23日後場(14:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18.3億円→15.8億円(前の期は18.2億円)に14.0％下方修正し、一転して13.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.4億円→8.8億円(前年同期は10.1億円)に22.6％減額し、一転して12.6％減益計算になる。 株探ニュー