小学6年生と中学3年生を対象とした「全国学力調査」が実施され、県内では2万1000人あまりの児童・生徒が臨みました。 全国学力調査は児童や生徒の学力を把握し、教育の検証、改善をしようと、文部科学省が2007年度から行っています。 今年は、小学6年生が国語と算数の2教科、中学3年生は国語と数学、英語の3教科を実施。 県内では、あわせて462校で2万1000人あまりが参加しました。 県教育委員会によりますと昨年度の調査