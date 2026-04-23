徳島県阿南市では特産のハウス栽培のすだちの出荷が最盛期を迎えています。 徳島県はすだちの生産量が日本一で、いま出荷が最盛期を迎えています。ハウス内の温度は日中真夏並みの約30度に保たれ、さわやかに甘酸っぱい香りが漂うなか、3.6センチ以上のすだちを一個ずつ丁寧に摘み取っていきます。 今年は例年並みの約125トンの出荷が予想されていて、品質は非常に良いということです。 収穫されたすだちは、大きさごとに分けて