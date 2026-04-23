２５以上のチャンネルで様々な番組を配信する「インターネットＴＶ」のＡＢＥＭＡが１０周年を迎えた。昨冬、開局以来初めての営業黒字化を達成し、運営会社ＡｂｅｍａＴＶの谷口達彦・編成局長は「スタートラインに立てた。一定の安堵（あんど）感はあるが、社内はまだまだ『黒字化は当然で通過点』というムード。さらに大きくしたい」と意欲を燃やす。ＡＢＥＭＡは２０１６年４月、ＩＴ大手サイバーエージェントとテレビ朝日