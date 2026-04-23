お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。M-1で優勝した際、懐にしのばせていた物を明かす場面があった。この日のテーマは「運を自力で上げる方法」。メンタル教育家の飯山晄朗氏は、サッカーのPKの場面などでは、自分が決めると喜んでくれる人の顔を思い浮かべると、いける、ありがたいといった気持ちになると説明した。続けて「国のため