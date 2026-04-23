政府のインテリジェンス機能の強化に向けた国家情報局設置法案は23日、衆議院を通過し、参議院に送られました。法案は与党に加え、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなど野党の多くが賛成し、可決されました。法案は、政府のインテリジェンスの司令塔機能を強化するために総理大臣をトップとする「国家情報会議」や、事務局の「国家情報局」を創設し、安全保障やテロ防止に関する情報収集、外国によるスパイ活動への