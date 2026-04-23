Kis−My−Ft2が23日、都内でデビュー15周年を記念した衣装展「Kis−My−Ft2：The Couture」（24日から、池袋PARCOなど6会場）開幕を前にした取材会に出席した。展示では、未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装48点を展示するほか、メンバーの私物アイテムも公開。キスマイのクラフトマンシップが詰まった空間となっている。同グループの衣装は18年以降玉森裕太（36）が監修しており、王道アイドル衣装の型にはま