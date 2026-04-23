阪神・梅野隆太郎捕手が２３日、１軍に合流した。２月の沖縄キャンプは、若手やベテラン中心の具志川組スタート。開幕後も２軍で１６試合に出場して打率２割９分、２本塁打、５打点と結果を残してきた。２０１８年から３年連続ゴールデン・グラブ賞に輝くなど、実績も経験も豊富な今季プロ１３年目の３４歳。２連敗中のチームは直近２試合で計２９被安打と自慢の投手陣が崩れており、梅野への期待は高まる。