気温の上昇は、現場の前提そのものを変えつつある。建設業界では、熱中症対策が日常業務の一部となる一方で、工期やコストとの両立が新たな課題として浮かび上がっている。レバレジーズの調査(2026年3月、施工管理職573人を対象に実施)は、その現状を施工管理職の声から映し出した。2025年夏の現場では、熱中症対策を実施していたと答えた人が87.6％に達した。内容は休憩時間の増加66.7％、空調服などの支給52.8％、水分や塩分