◆米大リーグダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手のレギュラーシーズンでは２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号を放った。新人選手では史上１４人目、ホワ