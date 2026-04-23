俳優の大和田獏(75)が23日、自身のインスタグラムを更新。2020年4月23日に新型コロナウイルスによる肺炎により63歳で亡くなった妻で女優だった岡江久美子さんをしのんだ。 【写真】若かりし頃の2ショット！婚約を発表した大和田獏と岡江久美子さん 「今日、4月23日は6回目の命日です。」と投稿。「仏教では７回忌になるんですね。」とつづり、「あれから6年.家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました。」と最愛の妻が亡