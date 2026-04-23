ブラックバーン森下龍矢のアシストから大橋祐紀がネットを揺らしたイングランド2部ブラックバーンは現地時間4月22日にチャンピオンシップ第44節でシェフィールド・ユナイテッドと対戦し、3-1で勝利を収めた。この試合で日本人コンビがゴールを決め、ブラックバーンを残留に導いた。前半12分、中盤のMF森下龍矢が左足でスルーパスを送ると、これを受けて抜け出したFW大橋祐紀がGKをかわして先制のゴールをゲット。さらに同32分