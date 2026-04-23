WEリーグの競技力向上となでしこジャパンの強化を目指す日本サッカー協会（JFA）は4月23日、女子育成年代のトップリーグとして「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月より開始すると発表した。本リーグは、国内の女子育成ピラミッドの最高峰となるリーグを整備することで、WEリーグの競技力向上や、なでしこジャパン（日本女子代表）のW杯優勝および五輪金メダル獲得に向けた育成年代の強化を目的としている。大会概