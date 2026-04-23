サンリオピューロランドにて、東京方南町を拠点とする「方南町お化け屋敷オバケン」とタッグを組んだ関東最大級のミッションクリア型サイコスリラーイベントを開催！一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」が実施されます☆ サンリオピューロランド「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」 参加料金：・イベント参加チケッ