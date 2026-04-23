JR東日本とオリエンタルランドから、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」が、2026年6月10日より運行します。東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力し誕生する特別車両。ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインによる、祝祭感あふれる新幹線の旅を楽しめます。 JR東日本・オリエンタルランド「Magical Jubilee Shinkansen」 運