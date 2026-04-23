ジェイビア・ブランソン駐韓米軍司令官は昨日（現地時間21日）、戦時作戦統制権（戦作権）の移管に関連し「政治的便宜主義（political expediency）が条件に先行してはならない」と明らかにした。ブランソン司令官はこの日、米上院軍事委員会に出席し、「朝鮮半島は米本土を防御し、この地域における米国の国益を増進する上で核心的な戦略的要衝だ」とし「（戦作権移管の過程で）条件に集中しなければならない。そうしてこそ米国が