記事ポイントトヨタ博物館で1980〜90年代の日本車約100台が集まる「第2回 Classic Car Meeting」を5月16日に開催館長トークや元スカイライン開発責任者による特別講演、初代ソアラと初代セルシオの同乗試乗会を実施会場は愛知県長久手市のトヨタ博物館P1駐車場、雨天決行で10時から16時30分まで楽しめますトヨタ博物館は、2026年5月16日に「第2回 Classic Car Meeting」を開催します。会場には1980〜90年代の日本車オーナー車両約1