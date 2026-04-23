記事ポイントこととやで「おうちでぼんご」シリーズ全7種をGWまで継続販売各商品は税込862円、全国18店舗で展開行列店「おにぎりぼんご」の味を自宅で楽しめる瓶詰め具材こととやで展開中の企画「おにぎりを愉しむ」が、好評につきゴールデンウィークまで延長されます。注目は、東京・大塚の行列店「おにぎりぼんご」が手がける「おうちでぼんご」シリーズです。自宅で“ぼんごの味”を再現できる瓶詰め具材として、全7種類を販売