羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。番組パーソナリティーで元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏との関係について明かした。玉川氏は羽鳥アナがMCを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（前身の『モーニングバード!』も含む）に長年コメンテーターとして出演。最近では、トークショーなどのイベントを行うなど、2人での仕事も増えているという