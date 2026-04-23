ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が23日、筑後市内のファーム施設のブルペンで投球練習を行った。立ち投げで約20球を投じ、球速は147キロを計測した。「スピードも出ていたので大丈夫かなと思います。感覚も良いです」11日の日本ハム戦（エスコンF）後、自らの投球へのふがいなさからベンチを殴打。13日に佐賀市内の病院で左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受けた。10日後のきょう抜糸を行い、練習へ直行した。