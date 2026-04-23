ソニー生命でも顧客からの不正な金銭の受け取りが疑われる事案があることがわかりました。会社は事実関係や事案の詳細について調べています。ソニー生命をめぐっては、横浜支社につとめていた元営業職員が、およそ100人の顧客からあわせて22億円ほどを個人的に借り入れ、そのうち12億円を返済していない問題も先月公表されています。こうしたなか、ほかにも顧客からの不正な金銭の受け取りが疑われる事案が生じていることがわかり