フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ大会銀など五輪メダル4つ獲得し、今季限りで引退する坂本花織（シスメックス）が23日、都内の味の素本社を訪問した。今季1年間、食事面でサポートを受け「フィギュアスケートで食生活は大事になってくる。心強いサポートをしていただいた。自分にとって最高のシーズンになりました」と集結した社員の前であいさつした。以前は体調不良で1年で計40日ほど休んでいたというが、食事