第67次南極観測隊などを乗せ、南極圏で活動した観測船「しらせ」が23日、母港の海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）に帰港した。基地内で式典が開かれ、出迎えた海自隊員の家族らが帰国を祝った。海自などによると、しらせは昨年11月に横須賀基地を出発。オーストラリア―南極間を2往復し、南極圏で約90日間活動した。昭和基地への物資、人員輸送や、氷の融解が加速しているとされる東南極のトッテン氷河沖での観測支援