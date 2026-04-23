卓球で対戦する、AIを使った自律型ロボット「Ace」（ソニーAI提供）人工知能（AI）の研究開発を行う「ソニーAI」などのチームは、AIを使った卓球ロボットを開発し、人間の強豪選手と実戦形式で対戦した結果、複数の試合で勝利したと発表した。プロ選手には及ばなかったものの、スピン（回転）のかかったボールにも対応するなど高い性能を見せた。22日付英科学誌ネイチャーに掲載された。開発したのは自律型ロボット「Ace（エー