テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２３日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」で、千葉商科大の常見陽平教授からの質問に固まる一幕があった。この日は働き方の特集で、最低限のことだけをやって帰る「静かな退職」というものも取り上げた。常見教授は「会社に所属するのか、仕事に就くのかって、実は同じようなことを言っていて全然違う」と指摘。「日本社会はメンバーシップ型雇用といって、会社に所属して会社に全てを差