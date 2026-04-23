見取り図の盛山晋太郎（40）とリリー（41）が23日、都内で「神の雫」コラボレーションワイン発表会・全種テイスティング会に出席した。世界的な大人気ワイン漫画「神の雫」原作者で亜樹直（あぎ・ただし）のペンネームで活躍するきょうだい、樹林ゆう子氏、樹林伸氏とともに参加した。イベントでは新商品を実際に試飲し、原作者が考えたキャッチコピーを当てるクイズが2人に出題された。“大喜利”スタイルで、漫画の吹き出しに「