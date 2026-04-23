渋谷公園通り商店街振興組合は、2026年5月2日（土）から5月5日（火・祝）までの4日間、代々木公園けやき並木で「SHIBUYA ONE PARK 2026」を開催する。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】「From Park to Street」をコンセプトに、公園と商店街をつなぐ新たな人の流れを生み出すイベントで、時間帯によって表情が変わる「DAY PARK」「NIGHT PARK」