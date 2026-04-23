シャオミ・ジャパンは、『Xiaomi スマートタワーファン 2』と『Mijia スマート扇風機 Pro Slim』を4月23日より発売する。 【画像あり】タワー型と薄型の2つがラインナップ 今回発売されるのは、安全・広角送風設計を採用したタワー型の『Xiaomi スマートタワーファン 2』と、スマートライフブランド「Mijia」から登場する超薄型扇風機『Mijia スマート扇風機 Pro Sli