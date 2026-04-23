村上が5戦連発、勢いが止まらない(C)Getty Imagesホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。現地4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5点ビハインドの7回無視一塁の場面で圧巻のアーチをかけた。【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーン7回から登板した救援右腕、ライアン・トンプソンの初球、146キロを完璧に捉えて、打球速度113マイル（約182キロ）、