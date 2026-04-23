言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、個性を表現する装いのスタイル、職場での時間管理の仕組み、さらに繊細な質感を持つ素材という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を集めました。言葉の響きを確かめながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。頭をフル回転させて、思考をすっきりと整えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみま