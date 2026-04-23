“働く女性のバイブル”として世界的ヒットを記録した映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔２』が、5月1日に日米同時公開される。それに先駆け、現地時間4月20日、米ニューヨーク・リンカーンセンターでワールドプレミアが開催され、主要キャストと製作陣が集結した。【画像】ワールドプレミアのそのほかの写真前作は、ジャーナリスト志望のアンドレアがファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長