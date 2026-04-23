◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）は22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックスに敗れた試合後、5戦連発で快進撃を続け、球団記録に並んだ村上宗隆内野手（26）に言及。「みんな打っている。でも村上についてこれ以上何を言えばいいんだろう。もう言うことがなくなってくるよ。スイングの判断も素晴らしい。コンタク