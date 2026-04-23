「東京ドームシティ」で、女性従業員が点検中の遊具に挟まれ死亡した事故で、遊具が落下した原因は油漏れの可能性が高いことが分かりました。おととい、文京区後楽園にある東京ドームシティアトラクションズで、従業員の上村妃奈さんが、屋外遊具「フライングバルーン」の支柱を点検中、頭上から落下してきた座席部分に挟まれ死亡しました。この遊具は、油圧で上下する仕組みになっていますが、その後の捜査関係者への取材で、油圧