毎年12月の給与明細と一緒に渡される「源泉徴収票」ですが、年末調整によって還付金が少し戻ってきて、「これで今年の税金の手続きはすべて終わった」と安心する人も多いでしょう。 しかし、翌年に税務署から通知が届き、予期せぬ税金の追加払いを求められる人もいます。会社が手続きを代行してくれる年末調整では、すべてを網羅できるわけではないためです。 本記事では、年末調整だけでは完結せず自分で確定申告が