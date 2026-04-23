「母が貯めてくれたお金だから、できれば税金はかけずに受け取りたい……」そう考えるのは自然なことです。特に現金で手渡しされる場合、「口座を通さなければ税務署には分からないのでは？」と思う方もいるかもしれません。しかし、その判断には思わぬ落とし穴が潜んでいます。 今回は、200万円の受け取りで、手渡しなら本当に税金はかからないのか、見落としがちなポイントを解説します。 手渡しでも税務署には分