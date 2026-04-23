お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。韓国の人気グループ、ＢＴＳがにゃんこスターのネタを知っていたことについて、遅まきながら喜びの想いをつづっている。アンゴラ村長は「情報が遅すぎてすみません！ＢＴＳさんが『それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい』でにゃんこスターを知っていると名前を出してくださったと聞きました」と、１７日放送の「それＳｎｏｗＭａｎ