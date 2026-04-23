平井徹事務所は、BtoB企業の管理職以上の営業職1,005名を対象に「BtoB営業組織における部下育成とマネジメント課題」に関する調査を実施し、2026年4月22日に結果を発表した。本調査は2026年4月2日から3日の期間、インターネット調査にて行われた。○できる営業はヒアリング力を備え、できない営業は関係構築力が低いできる営業とできない営業の特徴できる営業と評価する部下の特徴は、「課題に導くヒアリング力・質問力」(47.8%)が