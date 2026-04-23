【モデルプレス＝2026/04/23】女優の前田敦子が23日、都内で行われた「ベストバディアワード2026」授賞式に、獣医師の上野弘道氏、小林元郎氏とともに出席。初代受賞に喜びの様子を見せた。【写真】34歳元AKBセンター「思わず二度見」大人の色気漂うタイトワンピ姿◆前田敦子「ベストバディアワード」初代受賞に喜び同賞を受賞した心境を聞かれた前田は「記念すべき第1回にこのような素敵な賞をいただけてすごく嬉しいです。最初は